Суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото"

Як передає із зали суду власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення у цьому спорі було оголошено сьогодні в Амстердамі.

"Суд вирішив, що кримські артефакти повинні бути передані державі Україна, тому що вони є частиною культурної спадщини держави Україна», - йдеться в рішенні.

Артефакти залишатимуться у Нідерландах впродовж періоду, за який сторони можуть оскаржити це рішення. Зокрема, вони можуть оскаржити це рішення у період три місяці у вищому суді. Після оскарження може пройти ще один рік, як Верховний суд ухвалить своє рішення.

Україна також повинна заплатити музею Алларда Пірсона за зберігання артефактів 111 тис. євро.

Суд також вирішив, що музеї Криму мають заплатити Україні та музею Алларда Пірсона 2800 євро відшкодування витрат.

Як повідомляв УНІАН, предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником «Херсонес Таврійський» та Бахчисарайським історико-культурним заповідником для експонування в Музеї Алларда Пірсона в період з 6 лютого до 28 травня 2014 року в рамках виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі».

Конфлікт навколо експонатів кримських музеїв виник через окупацію Криму Росією. Саме в той час експонати перебували на виставці в Амстердамі. Після завершення виставки нідерландська сторона, попри надані раніше гарантії, заявила про неможливість повернення кримських експонатів Національному музею історії України, мотивуючи відмову можливими претензіями з боку кримських музеїв.

Читайте такожУкраїна просить Інтерпол оголосити "скіфське золото" у міжнародний розшук

За українськими законами, усі надані експонати є частиною Музейного фонду України і можуть передаватися на тимчасове зберігання лише на підставі укладених контрактів.

Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції Музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Представництво та захист інтересів України у суді здійснює юридична фірма Bergh Stoop&Sanders N.V.