Прес-конференція Тимошенко відбудеться після засідання Кабміну

Повідомляє Урядовий портал

Завтра, 3 грудня, о 10.00 розпочнеться засідання Кабінету міністрів України. Як повідомляється на Урядовому порталі, після засідання планується прес-конференція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Засідання Кабміну відбудеться в Будинку уряду. Вхід з вул. Грушевського, 12/2, 1-й і 3-й під`їзди, 7-й поверх. Акредитація (до 21.00 2 грудня) за тел: 256-75-81, 256-75-94, 8-050-385-5521, 8-067-230-17-05.

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