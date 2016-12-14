Колекція "скіфського золота" може бути повернута в Україну із Нідерландів наприкінці наступного року

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам міністр юстиції України Павло Петренко.

Петренко зазначив, що колекцію можна буде побачити в Києві наприкінці наступного року.

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“Я розраховую, що всі бюрократичні процедури, пов’язані зі скаргами, відбудуться швидко. За моїми прогнозами, якщо справа буде рухатися в нормальному режимі у відповідності з процесуальними кодексами Нідерландів, до кінця наступного року ми зможемо побачити цю колекцію уже в Києві”, - сказав Петренко.

Він зазначив, що правова система Нідерландів є незалежною, рішення суду першої інстанції є мотивованим, і в ньому чітко розписані норми міжнародного і національного законодавства Нідерландів, які визначають суверенне право України на володіння цією колекцією.

Петренко додав, що після повернення в Україні колекція зберігатиметься в одному з національних музеїв і перебуватиме під юрисдикцією Міністерства культури.

Міністр юстиції також зауважив, що Україна готова оплатити зберігання колекції в нідерландському музеї.

Він також зазначив, що Україна не отримувала повідомлень щодо позовів окупаційної влади стосовно колекції «скіфського золота».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, Окружний суд Амстердама ухвалив, що колекція «скіфського золота» кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим.

"Суд вирішив, що кримські артефакти повинні бути передані державі Україна, тому що вони є частиною культурної спадщини держави Україна», - йдеться в рішенні.

Судове рішення грунтується на конвенції ЮНЕСКО 1970 року, згідно з якою витвори мистецтва повинні бути повернуті суверенній державі, яка надала їх в експозицію.

Водночас артефакти залишатимуться у Нідерландах впродовж періоду апеляційного оскарження - три місяці. Після оскарження може пройти ще один рік, як Верховний суд ухвалить своє рішення.