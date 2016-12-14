Україна вимагає повернути "скіфське золото": сьогодні суд Амстердама вирішить долю експонатів

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

Йдеться про виставку експонатів 5 українських музеїв (4 кримських і 1 київський), які виставлялися у приватному музеї Алларда Пірсона 2014 року, в тому числі під час окупації Криму Росією. Після закінчення виставки (літо 2014 року - Ред.) експонати українських музеїв Криму були опечатані й сьогодні зберігаються в підвалах голландського музею. Оплачувати зберігання експонатів буде сторона, яка програла.

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"Позиція України була чітко артикульована під час засідання суду в жовтні цього року. Всі експонати український музеїв належать державному музейному Фонду України. Україна відповідальна за їхнє збереження. В умовах окупації забезпечити цю схоронність ми не можемо, а тому вважаємо за необхідне повернути артефакти в Україну, які після того, як Росія забереться з Криму, негайно будуть повернуті на півострів", - йдеться у повідомленні Джеппар.

"Думаю, рішення буде на користь України. Міжнародне право, як запевняють голландські адвокати України, на нашому боці", - запевняє вона.

За словами першого заступника міністра інформаційної політики України, можливі два варіанти, якщо рішення буде на користь України.

"РФ в особі кримських музеїв або буде затягувати процес, подаючи на апеляцію, або захоче уникнути чергових рішень не на свою користь (якщо справа розглядатиметься в інших судах)", - припустила Джеппар.

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