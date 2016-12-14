Київ прокоментував рішення суду щодо "скіфського золота": в Крим воно повернеться, але згодом

13:15, 14 грудня 2016
Політика
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Офіційний Київ вітає рішення суду Амстердама про повернення Україні "скіфського золота" з кримських музеїв.

Порошенко та Клімкін вітають рішення суду Амстердама / perekop.ru

Так, таке рішення прокоментував президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter.

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"Рішення окружного суду Амстердама означає, що не лише "скіфське золото" є українським. Крим теж є українським, Крим - наш, і крапка", - йдеться у його повідомленні.

"Скіфське золото повертається додому – в Україну. Впевнений, в Крим воно теж повернеться, але трохи згодом. Вдячний всій команді за цю перемогу", - написав у своєму Twitter глава МЗС Павло Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, окружний суд Амстердама ухвалив, що колекція «скіфського золота» кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим.

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Теги: #Порошенко#Клімкін#золото#скіфське