Київ прокоментував рішення суду щодо "скіфського золота": в Крим воно повернеться, але згодом
Офіційний Київ вітає рішення суду Амстердама про повернення Україні "скіфського золота" з кримських музеїв.
Так, таке рішення прокоментував президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter.
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"Рішення окружного суду Амстердама означає, що не лише "скіфське золото" є українським. Крим теж є українським, Крим - наш, і крапка", - йдеться у його повідомленні.
Рішення окружного суду Амстердама означає, що не лише "скіфське золото" є українським. Крим теж є українським, Крим - наш, і крапка pic.twitter.com/N4EVjHB2Bj— Петро Порошенко (@poroshenko) December 14, 2016
"Скіфське золото повертається додому – в Україну. Впевнений, в Крим воно теж повернеться, але трохи згодом. Вдячний всій команді за цю перемогу", - написав у своєму Twitter глава МЗС Павло Клімкін.
Скіфське золото повертається додому–в Україну. Впевнений, в Крим воно теж повернеться, але трохи згодом. Вдячний всій команді за цю перемогу— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 14, 2016
Як повідомляв УНІАН, окружний суд Амстердама ухвалив, що колекція «скіфського золота» кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим.