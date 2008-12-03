Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у заходах з нагоди Міжнародного дня інвалідів (Центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»).

Як повідомляє прес-служба Президента, планується, що після виступу глави держави відбудеться церемонія вручення державних нагород активістам громадських організацій інвалідів.

Також в Українському домі планується огляд В.ЮЩЕНКОМ експозиції виставки «Система реабілітації інвалідів в Україні».