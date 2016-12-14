ГПУ відкрила нову справу проти екс-"регіонала" Єфремова - адвокат

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження стосовно колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова.

Про це адвокат Євген Солодко написав на сторінці Єфремова у Facebook.

"У п'ятницю для того, щоб зняти всі чутки у так званій «справі Єфремова», ми, сторона захисту, виявили дуже цікаві документи. Це змінена і доповнена підозра у знову існуючій справі. Цю справу було порушено 8 грудня цього року, тобто буквально минулого четверга", - повідомив адвокат.

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Як зазначив Солодко, він не знає, коли і на підставі чого було порушено цю справу, «але нам прокурор продемонстрував постанову про виділення матеріалів зі старої справи, це справа, яка розслідується з 2014 року».

За словами Солодка, зі "старої" справи виділені матеріали про підозру Єфремова у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 110 і 258 з позначкою 3 Кримінального кодексу.

"На сьогодні існує вже дві "справи Єфремова" - одна, яка порушена 8 грудня, і туди ще додано підозру за статтею 111 і за статтею 341 у різних частинах. А у старій справі, що почалася ще в 2014 році і дістала гучне продовження з моменту затримання Єфремова наприкінці липня цього року, залишилася тільки частина 5 статті 191, яка не передбачає взагалі такого запобіжного заходу, як тримання під вартою", - заявив Солодко.

Адвокат переконаний, що перед Апеляційним судом Києва зараз виникла дилема - випускати чи не випускати Єфремова з-під варти.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб. 24 листопада суд ще раз продовжив йому арешт до 22 січня 2017 року.

9 грудня прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Єфремова в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації; пособництві у захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області; вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР»; державній зраді, тобто діяннях, умисно вчинених громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: надання іноземній організації та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.