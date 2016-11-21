Екс-"регіонал" Єфремов у суді відмовився відповідати на запитання про російську агресію

Як передає кореспондент ТСН з суду, засідання почалося об 11 годині з оголошення відводів стороною захисту політика.

Повідомляється, що спочатку адвокати скаржились на належний спосіб повідомлення про проведення засідання та вимагали відвести секретаря суду у зв'язку з цим.

Однак, захисту Єфремова суд відмовив. У відповідь адвокати політика почали вимагати відводу прокурорів.

Сам Єфремов, який присутній у судовій залі, стверджує, що справу проти нього фальсифікують.

"Вже 2,5 роки в Луганській області не опитали тільки польових мишей. Доходить до того, що слідчі не находять людей, які давали б проти мене свідчення, вони приходять в суди і говорять: "ти хочеш щоб скоротили термін? Тоді підпиши оце проти Єфремова". У цій справі з'явилося 4 документи під копірку", - заявив Єфремов.

При цьому, журналіст Радіо Свобода Ольга Комарова у своєму Twitter повідомила, що Єфремов стверджує, що з матеріалів справи вилучені докази його невинуватості.

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«З матеріалів справи вилучені всі матеріали, що доводять мою невинуватисть, через це був поспіх», - цитує слова Єфремова журналіст.

Єфремов: з матеріалів справи вилучені всі матеріали, що доводять мою невинуватисть, через це був поспіх pic.twitter.com/B6DACUuJQi — Olya Komarova (@Komarisha) 21 ноября 2016 г.

Крім того, за повідомленням Комарової, захист політика заявляє, що тримати його у клітці не можна, бо це приниження та катування, якщо посилатися на Європейський суд.

Щодо Дня Свободи та Гідності Єфремов каже, що цей день для нього дуже важливий і, якби він мав провину перед родинами Небесної сотні, то він би попросив вибачення, але провини своєї не відчуває.

Російську агресію в Україні коментувати не захотів:

- Росія веде війну проти України?

- Це питання задайте президенту - він підписав Мінські угоди.

- Так Росія окупант чи ні? Агресор? - Я відповів на запитання.

Нагадаємо, 30 липня Єфремова затримали в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував його на 2 місяці без права внесення застави.

27 вересня Печерський райсуд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб, до 24 листопада.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».