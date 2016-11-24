Суд відмовив звільняти екс-"регіонала" Єфремова через закінченням терміну тримання під вартою

Захист екс-нардепа Олександра Єфремова заявляє, що термін тримання колишнього «регіонала» під вартою сплив ще вранці. Про це на своїй сторінці у Twitter написала журналість «Радіо свобода» Аліна Швидко.

«Термін його утримання під вартою сплив 24 листопада о 7.28 ранку, він вже декілька годин вільний», - цитує журналіст слова адвокатів Єфремова.

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Втім суд відмовив у клопотанні щодо звільнення екс-нардепа з-під варти. Крім того, суддя також відхилив клопотання щодо звільнення Єфремова із клітки.

Суддя відмовив у клопотанні захисту щодо звільнення Єфремова з-під варти, а також відмовив у клопотанні щодо звільнення з клітки. — Alina Shvydko (@AShvydko) 24 ноября 2016 г.

У відповідь адвокати Єфремова звинуватили суддю у не процесуальних діях.

Нагадаємо, 30 липня Єфремова затримали в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував його на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня Печерський райсуд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб, до 24 листопада.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».