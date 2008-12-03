Емомалі Рахмон говоритиме з Ющенком і Тимошенко

Сьогодні розпочинається державний візит в Україну Президента Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОНА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

4 грудня під час переговорів глав двох держав, планується обговорити, зокрема, питання щодо реалізації домовленостей, досягнутих в ході офіційного візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Республіки Таджикистан у березні поточного року, хід виконання підписаного під час візиту Президента України Плану дій Україна-Таджикистан на 2008-2009 роки. Президенти України та Таджикистану також обміняються думками з актуальних питань міжнародної та регіональної безпеки.

Програмою державного візиту передбачається проведення зустрічі таджицького лідера з прем`єр-міністром України.

За підсумками переговорів глави України та Таджикистану підпишуть Спільну заяву, під час візиту планується також підписання низки двосторонніх угод, зокрема щодо співробітництва у галузях культури і мистецтва, туризму, молодіжної політики, освіти, фізичного виховання та спорту, а також агропромислового комплексу.

У рамках державного візиту Президент Таджикистану Е.РАХМОН, крім столиці України, планує відвідати Львів та Харків, де будуть обговорені питання міжрегіонального співробітництва. Зокрема, у Харкові Е.РАХМОН планує відвідати ВАТ «Турбоатом», яке є перспективним постачальником гідротехнічного устаткування для ГЕС в Таджикистані.

Візит триватиме до 5 грудня.