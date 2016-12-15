Ватажок "ДНР" Захарченко розповів, про що розмовляв із Савченко у Мінську

Про це він заявив в ході сьогоднішньої прес-конференції, пишуть ресурси донецьких сепаратистів.

"Зустріч дійсно була. Порушувалося питання виконання Мінських домовленостей і пункт обміну полоненими всіх на всіх. Ми запропонували три варіанти. Радий, що не тільки представники України в Контактній групі, але і представники Верховної Ради бажають, щоб цей процес закінчився. Конкретно ніяких домовленостей не досягнуто ", – сказав Захарченко.

Нагадаємо, Савченко заявила про домовленість щодо обміну полоненими між сепаратистами з Донбасу і Україною у форматі 226 на 52.

Як повідомляв УНІАН, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

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Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків. За словами нардепа, зустріч "була спрямована на те, щоб посилити "мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".

Крім того, Савченко підкреслила, що їздила в Мінськ не з дипломатичним паспортом. "Я з дипломатичним паспортом їжджу тільки в ті відрядження, куди мене відправляє Верховна Рада України. Я їздила з українським паспортом", - сказала вона.

У Кремлі підтвердили факт «неофіційних» переговорів із Савченко щодо обміну полоненими, а також назвали переговори України з бойовиками «безальтернативними».