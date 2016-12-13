У Путіна підтвердили участь російської сторони в "неофіційних" переговорах Савченко з бойовиками "Д/ЛНР"

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, наскільки Кремлю комфортно вести переговори із Савченко.

«В даному випадку подібні контакти не можуть мати міждержавного або ще якогось офіційного статусу, але, безумовно, з російської сторони завжди була готовність розмовляти з тими, хто бажає такого діалогу. Ким би він не був», - сказав Пєсков.

Він відзначив, що російська сторона завжди вказувала на «безальтернативність поступового налагодження в тому чи іншому форматі діалогу між Києвом і представниками Донбасу».

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи може участь Савченко привести до конкретного результату і обміну полоненими, Пєсков зазначив: «Це залежатиме від того, наскільки президент і уряд України надають значення таким контактам, наскільки вони можуть використовувати ці контакти для одержання інформації з перших рук».

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, хто з боку РФ вів переговори із Савченко в Мінську, Пєсков сказав: «Точно зараз не назву».

Читайте такожСавченко вийшла з "Батьківщини" – депутат

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Савченко підтвердила свою поїздку до Мінська, де відбулася її зустріч за участю російської сторони з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

«Щодо зустрічі в Мінську. Так, відбулася зустріч у мінському форматі, у тристоронньому, за присутності російської сторони і присутності Захарченка та Плотницького від «ДНР» і «ЛНР», - сказала Савченко.

За її словами, зустріч «була спрямована на те, щоб посилити «мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом».