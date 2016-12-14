Савченко заявила про домовленість з бойовиками щодо обміну полоненими у форматі 226 на 52

Про це Надія Савченко заявила в ефірі Громадського.

«Ми домовилися про те, що саме така кількість людей може бути обміняна. По списках це виходить 226 з українського боку і 52 людини з боку сепаратистів», — сказала вона.

Вона пояснила, що тільки така кількість живих є підтвердженою.

При цьому Савченко зазначила, що за результатами зустрічі не було складено жодних протоколів.

Нагадаємо, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Читайте такожПорошенко прокоментував самодіяльність Савченко у Мінську: це не піде на користь ні їй, ні Україні

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків. За словами нардепа, зустріч "була спрямована на те, щоб посилити "мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".

Крім того, Савченко підкреслила, що їздила в Мінськ не з дипломатичним паспортом. "Я з дипломатичним паспортом їжджу тільки в ті відрядження, куди мене відправляє Верховна Рада України. Я їздила з українським паспортом", - сказала вона.

У партії "Батьківщина", в свою чергу, чий виборчий список Савченко очолювала на дострокових парламентських виборах восени 2014 року, заявили, що нардеп не координує свої дії з партією та бере участь у новому політичному проекті.

Згодом стало відомо, що Савченко вийшла з партії.

Читайте такожРада наступного тижня може виключити Савченко зі складу української делегації в ПАРЄ

У Кремлі підтвердили факт «неофіційних» переговорів із Савченко щодо обміну полоненими, а також назвали переговори України з бойовиками «безальтернативними».

У свою чергу президент Петро Порошенко вважає, що зустрічі народного депутата Надії Савченко з ватажками бойовиків «ДНР» і «ЛНР» не приносять користі ані їй, ані Україні.

«Я нікому не дозволю вдавати вигляд, що в Україні є внутрішній конфлікт і відбілити Російську Федерацію, якими б мандатами це не прикривалось. До речі, я дійсно дуже шкодую, бо ця людина пройшла величезні випробування. І я думаю, що такі кроки ні їй не на користь, ні країні», - заявив Порошенко.



