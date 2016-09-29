Інститут НАН України підтримав виключення з лав академіків радника Путіна (відео)

Станом на вчора, 28 вересня, голосів за виключення Глазьєва не було, проте сьогодні зранку ситуація змінилась, передає ТСН з посиланням на власні джерела.

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Як зазначається, рішення було прийнято одноголосно. Тепер, згідно зі статутом, має провести загальні збори НАН, проте коли вони відбудуться, наразі невідомо.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня ГПУ оприлюднила докази причетності представників влади Російської Федерації до посягання на територіальну цілісність України та розв'язування агресивної війни проти України.

Судячи з відео, опублікованому на YouTube-каналі Генпрокуратури, ключовий виконавець у організації злочинів - радник Путіна Сергій Глазьєв.