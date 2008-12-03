Кияни двічі платять за комунальні послуги?

Кияни двічі сплачують за комунальні послуги: спочатку вони наповнюють бюджет своїми податками, а потім платять за тарифами, які вже підвищені для юридичних осіб і невдовзі можуть бути підвищені для населення. Про це заявив один з лідерів Блоку Віталія Кличка у Київраді, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський в інтерв`ю радіо «Свобода».

«У бюджеті Києва на 2008 рік передбачено більше ніж півмільярда гривень на покриття різниці в тарифах для усіх видів житлово-комунальних послуг. За 9 місяців на зазначені потреби спрямовано лише 272,3 мільйони гривень, що становить 54,3% від необхідної суми», - зазначив політик.

Також, за словами Дмитра Андрієвського, його політична сила буде повторно ініціювати питання зниження вартості проїзду у комунальному транспорті. Адже підвищення, здійснене Черновецьким, не містить жодного економічного чи соціального обґрунтування.

«Ми ініціюємо повторний розгляд питання щодо зменшення вартості проїзду в метро на найближчій сесії Київради. На нашу думку, бажання Черновецького змусити киян платити по дві гривні за проїзд завдасть величезної шкоди як економіці, так і соціальному становищу міста», - наголосив Андрієвський.