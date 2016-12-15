"Недостатня захищеність": Геращенко повідомила причину відмови росіян від скайп-конференції щодо заручників

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

"Тільки-но отримала офіційного листа від представника ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тоні Фріша, що росіяни відмовилисявід скайп-конференції по заручникам, бо не згодні з таким форматом, через недостатню захищеність такого формату", - поінформувала вона.

Геращенко зауважила, що "ОРДО взагалі не удосужилися відповісти на заклик української сторони негайно обговорити тему заручників, ОРЛО в останню хвилину передали ОБСЄ, що готові до скайпу (але тут ми змушені нагадати, що учасниками трьохстороннього Мінського формату є РФ - ОБСЄ - Україна, ніяких інших, прямих переговорів без РФ, що контролює бойовиків і ОБСЄ, апріорі не може бути)".

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На думку депутата, "абсурдність відповіді росіян і показовий "розкол" у відповідях їхніх маріонеток очевидний: скайп-конференції ТКГ проходять регулярно, остання, з питань безпеки, пройшла цього понеділка, вони відбулися в офісі ОБСЄ в Києві, і немає жодних питань до безпеки зв'язку". "Просто, як немає бажання вирішувати питання заручників, то вигадуються найабсурдніші причини", - додала вона.

Так, Геращенко вважає, що "Кремль хоче дискредитувати мінський майданчик, бо саме робота мінських груп є важливою в оцінці світом реалізації угод, бо саме виконання Мінських угод прив'язане до санкцій". Водночас, парламентар наголосила,"що б не робив Кремль, ми маємо боротися за звільнення наших хлопців".

Як повідомляв УНІАН, напередодні Геращенко повідомила, що РФ не відповіла на пропозицію України щодо проведення 14 грудня скайп-конференції з питання звільнення заручників. Вона нагадала, що українська сторона ще 13 грудня надіслала офіційні листи до ОБСЄ і Росії з вимогою негайно провести скайп-конференцію для обговорення питання про звільнення заручників із запрошенням представників бойовиків з окупованих територій Донбасу.

7 грудня представники України на засіданні гуманітарної підгрупи у Мінську запропонували передати контрольованим Росією бойовикам 228 людей, про звільнення яких вони запитували, щоб звільнити 42 українських заручників з полону терористів "ДНР" та 6 заручників з полону "ЛНР".