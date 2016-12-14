РФ не відповіла на пропозицію України провести скайп-конференцію щодо заручників – Геращенко

Про це повідомила представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи на своїй сторінці у Facebook.

За словам Геращенко, ОБСЄ надала згоду на проведення такої конференції, однак інші учасники переговорів – представники РФ, – ще не відповіли за запит української сторони щодо її проведення.

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«ОБСЄ погодилися на необхідність такої конференції, чекаємо й досі на відповідь від інших учасників. Сьогодні скайп-конференція не відбулася, ми пропонуємо провести її у четвер, узгодити всі позиції, знайти компроміс, звільнити людей. Якщо є бажання звільнити людей – буде і час на скайп-конференцію, це очевидно», – написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, за словами Геращенко, 7 грудня українська сторона на гуманітарній підгрупі вийшла з важливою ініціативою: передати 228 людей, що їх запитували представники ОРДЛО, аби звільнити тих 42 людей, яких підтверджують в ОРДО і 6 – в ОРЛО.