У Європарламенті сподіваються завершити переговори з Радою ЄС щодо "безвізу" для України в січні 2017 року

Про це він сказав у четвер в Брюсселі в рамках саміту ЄС, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Шульц повідомив глав держав та урядів, що сьогодні ЄС проголосував за механізм тимчасового призупинення безвізового режиму.

Читайте такожШульц про асоціацію: "Молоді українці віддали життя, а тепер ЄС не ратифікує угоду, оце так!"

«Тепер, коли Україна виконала всі необхідні критерії для лібералізації візового режиму, настав час для того, щоб Рада припинила затягувати процес. Надання безвізового в'їзду в Шенгенську зону для громадян України буде ще одним меседжем підтримки. Європейський парламент був готовий до переговорів з вересня, і ми щиро сподіваємося завершити угоду з Радою в січні», - висловив сподівання президент ЄП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Європарламент ухвалив пропозиції стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами. Це рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.

Ухвалені зміни надають гнучкості для швидкої активізації механізму дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами. До громадян третіх країн знову можуть бути запроваджені візові вимоги в таких випадках: коли значно збільшилася кількість громадян, яким відмовлено у в’їзді або які порушують режим перебування на території ЄС; коли істотно збільшилася кількість необґрунтованих клопотань про надання притулку або в разі відсутності співпраці з питань реадмісії (повернення мігрантів). Візи також можуть бути відновлені в разі загрози громадському порядку або внутрішній безпеці країнам ЄС із боку громадян третіх країн.

Застосувати механізм тимчасового призупинення можуть як держави-члени, так і Європейська комісія. На Комісію також покладені функції моніторингу ситуації в країнах, які звільняються від віз, і регулярно, як мінімум раз на рік, звітувати парламенту та Раді щодо того, як ці країни виконують умови безвізового режиму та дотримуються прав людини.

Питання надання Україні безвізового режиму буде винесене на голосування у Європейському парламенті одразу після завершення міжінституційних переговорів.