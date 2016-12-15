"Ніхто нічого не переносив": у Європарламенті дали пояснення щодо розгляду "безвізу" для України

Таке пояснення власному кореспонденту УНІАН дали у Європейському парламенті, відповідаючи на запитання щодо нової дати, оприлюдненої в попередньому порядку денного ЄП - замість 2 лютого, як було раніше, вказано 3 квітня.

"Ніхто нічного не переносив. Ніяких офіційних рішень з цього приводу не ухвалювалося, адже дата може бути змінена. Справа в тому, що як тільки Рада ЄС оголосить про початок міжінституційних переговорів, їх можна буде завершити за один день і поставити питання на голосування на найближче пленарне засідання. Завдання Європарламенту - затвердити це рішення якомога раніше", - констатували в ЄП.

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Як повідомляв УНІАН, Європарламент оприлюднив нову можливу дату розгляду питання про запровадження безвізового режиму для громадян України - 3 квітня. У порядку денному на сайті ЄП у графі «прогноз» щодо орієнтовної дати пленарного засідання, на якому може розглядатися це питання, написано «03/04/2017».

Раніше у порядку денному на сайті Європарламенту повідомлялося, що в разі позитивного завершення міжінституційних переговорів щодо надання Україні безвізового режиму ЄП може проголосувати це питання 1 лютого 2017 року, а ще до того говорилось про 18 січня.

Сьогодні, 15 грудня, Європарламент ухвалив пропозиції стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами. Це рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.