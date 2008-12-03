У Полтаві позбиткувалися над Пушкіним і символом міста

Невідомі повторно облили червоною фарбою пам`ятник Олександрові Пушкіну в Полтаві.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області, на триметрове погруддя поета вилили банку фарби. Пам`ятник Пушкіну внесено в Державний реєстр видатних пам’яток історичної та культурно-національної спадщини.

За даними міліції, за осквернення такого об`єкта рівень кримінальної відповідальності розцінюється як посягання на право власності держави.

Покарання за наругу над пам’ятником, залежно від завданої йому шкоди, передбачає щонайменше штраф від 1700 грн., щонайбільше - позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

Нагадаємо, у червні цього року невідомі вже обливали фарбою пам`ятник Пушкіну в Полтаві, а в жовтні 2007 року в Полтаві облили фарбою пам`ятник Петру I. Тоді поряд з облитим пам`ятником на стіні будинку було написано фарбою "Помста за Мазепу!".

Патьоки яскраво-червоної фарби комунальники виявили і на пам`ятнику Слави в самому центрі Полтави. «Невідомі вилили для утворення такої плями близько 0,5 л фарби. Органи місцевого самоврядування достатньо швидко відреагували, і буквально за кілька годин пам`ятник привели в належний стан», - сказано в повідомленні.

Пам`ятник Слави встановлено на честь Полтавської битви. Він став своєрідним символом Полтави.