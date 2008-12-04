Заспокойтеся з передислокацією – вона Росії не загрожує

Планові передислокації підрозділів та військових частин Збройних Сил України не несуть ніякої загрози Російській Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора у Вінниці заявив журналістам міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.

Коментуючи можливі занепокоєння і застереження щодо цієї теми з боку російських політичних кіл, міністр оборони наголосив: «Заспокойтеся з передислокацією – вона РФ не загрожує”.

За його словами, якщо обговорювати тему передислокації військ, що відбувається у Росії, то «ми дуже скромні люди».

«Усе робиться за планом, і в нас, щоб передислокувати військову частину, необхідна постанова Кабміну. Це непроста процедура», - пояснив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також повідомив, що єдина передислокація, яка зараз є погодженою, - це південь Одеської області.

«Так що заспокойтеся, тому що у вас (у Росії – УНІАН) чомусь так усі захвилювалися… Ми нікому не загрожуємо», - наголосив міністр оборони України.