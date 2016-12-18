Місцеві вибори: на Житомирщині вирішили видавати бюлетені без паспортів

На Житомирщині у селі Котлярка комісія вирішила видавати бюлетені виборцям без паспортів. Про це повідомляється на сайті громадянської мережі ОПОРА

«На ДВК №180886, що у селі Котлярка Попільнянського району, комісія прийняла усне рішення про видачу бюлетенів без паспортів», - йдеться у повідомленні.

Також без паспортів бюлетені також видавали ще в одному селі області.

«Крім того, видачу бюлетенів без паспортів помітили також на ДВК №181144 у селі Вишпіль Черняхівського району. В обох випадках на місце події викликали поліцію», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, проходить голосування на перших місцевих виборах в 144 об'єднаних територіальних громадах.

Як повідомляв УНІАН, на Вінничині у селі Стрільчинці зафіксували факт купівлі голосів за одного із кандидатів на місцевих виборах об’єднаних громад.

«У селі Стрільчинці Немирівського району Вінницької області зафіксовано факт роздачі коштів на підтримку одного із кандидатів на посаду голови Немирівської об’єднаної громади», - йдеться у повідомленні.

Про підкуп виборців повідомили правоохоронців самі ж мешканці села. «За результатами розгляду відкрито кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні КВУ.