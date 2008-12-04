Після війни у Грузії справи з Росією не будуть вестись, як раніше - НАТО
16:36, 04 грудня 2008Політика
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Але до діалогу готові вернутися
НАТО готове повернутись до діалогу з Росією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань безпеки, співробітництва та партнерства Роберт СІММОНС сьогодні під час телемосту “Київ-Брюссель”.
«Ми готові до поступового повернення діалогу Росії з нами, але це буде досить повільний процес, не так, як це було до цього часу», - сказав Р.СІММОНС.
При цьому він пояснив, що «після подій у Грузії справи (з Росією) не будуть вестись, як раніше». Водночас він ще раз підкреслив, що НАТО не визнає, «що Росія має сфери впливу, тому ми не будемо консультуватися з Росією щодо наших відносин з іншими країнами».
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