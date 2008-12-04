Після війни у Грузії справи з Росією не будуть вестись, як раніше - НАТО

НАТО готове повернутись до діалогу з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань безпеки, співробітництва та партнерства Роберт СІММОНС сьогодні під час телемосту “Київ-Брюссель”.

«Ми готові до поступового повернення діалогу Росії з нами, але це буде досить повільний процес, не так, як це було до цього часу», - сказав Р.СІММОНС.

При цьому він пояснив, що «після подій у Грузії справи (з Росією) не будуть вестись, як раніше». Водночас він ще раз підкреслив, що НАТО не визнає, «що Росія має сфери впливу, тому ми не будемо консультуватися з Росією щодо наших відносин з іншими країнами».