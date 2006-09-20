Про що мріє син Черновецького

Найбільшою пристрастю Степана Черновецького були і залишаються машини. Про це син київського мера розповів в інтерв`ю журналу "Контракти".

Утім, крім машин, Черновецький-молодший також любить спорт: займається боксом, грає в теніс. Щодо нічних закладів – віддає перевагу клубу "Декаданс": "Там сервіс гарний, готують непогано. Але я там буваю рідко, а якщо і буваю, то довго не засиджуюся, оскільки рано встаю".

"Висипаюся тільки у вихідні, сплю годин до двох після обіду. Узагалі, до їжі невибагливий, із задоволенням вечеряю вдома. Просто зараз, коли дружина вагітна, не хочеться створювати їй зайвих турбот, тому харчуюся в ресторанах", - додав він.

Зовсім нещодавно Степан купив собі Porshe, а дружині - позашляховик Mercedes за 160 тис. євро, який приженуть у жовтні. "Жінки, як правило, непевно пілотують, тому я купив їй автомобіль, що легко долає бровки і безпечний при занесеннях", - пояснив він.

Однак основною метою Черновецького-молодшого є будинок: "Зараз хочу заробити на будинок, поки не вистачає... Роки через три куплю ділянку на березі Дніпра і побудую".

TabloID