Апеляційний суд поставив хрест на післязавтрашніх виборах до ВР

Сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд за заявою БЮТ переглянув своє рішення від 28 жовтня 2008 року, яким було задоволено скаргу Секретаріату Президента України на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про зупинку виборчого процесу, та скасував його.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ з посиланням на інформацію народного депутата від Блоку Юлії Тимошенко Володимира ПИЛИПЕНКА.

Одночасно цим же рішенням Апеляційний суд відмовив Президенту України у задоволенні його апеляції, сказав В.ПИЛИПЕНКО, підкресливши, що рішення суду є остаточним і не може бути оскаржене.

«Звичайно, після того, коли сам Президент, на виконання ухвали Окружного суду, скасував власний Указ про припинення повноважень Верховної Ради VI скликання, та відмінив антидержавні дострокові вибори, сьогоднішнє рішення Апеляційного суду носить радше символічний характер і є свідченням виключно послідовної правової позиції БЮТ, а також нівелює всі наклепницькі та юридично нікчемні обвинувачення з боку Секретаріату Президента, якими, за браком правових мотивів, щедро поливали нашу політичну силу», - заявив В.ПИЛИПЕНКО.

«Зі всією відповідальністю наголошуємо, що на сьогодні відсутній будь-який судовий документ, який би ставив під сумнів законність ухвали судді Окружного адміністративного суду м. Києва Володимира КЕЛЕБЕРДИ, якою 10 жовтня 2008 року було зупинено Указ Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

Відповідно, підкреслив депутат, будь-який новий Указ Президента про позачергові вибори, у разі його видання, може бути оскаржено без жодних правових перепон.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів».

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адмінсуду в Апеляційному адміністративному суді столиці.

28 жовтня цей апеляційний адмінсуд своїм рішенням скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва від 10 жовтня про призупинення дії указу Президента про розпуск ВР і призначення дострокових виборів та припинив апеляційне провадження у цій справі, задовольнивши скаргу Секретаріату Президента.

Між тим Президент Віктор ЮЩЕНКО 10 жовтня призупинив свій указ про проведення дострокових виборів 7 грудня.