Верхня палата парламенту Нідерландів підтримає Угоду про асоціацію з Україною – ЗМІ

Про це повідомив у вівторок увечері місцевий телеканал Telegraaf.

За інформацією інсайдерів, у нижній палаті парламенту виступають проти декларації Християнсько-демократичного заклику щодо угоди з Україною, але у верхній палаті ситуація відрізняється. Там, за словами джерел телеканалу, безумовно, уряд отримає підтримку.

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Як повідомляв УНІАН, 16 грудня уряд Нідерландів схвалив законопроект, необхідний для ратифікації парламентом асоціації Україна-ЄС.

За словами прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, цей законопроект ще повинні затвердити Палата представників та Сенат Нідерландів. Схвалення цього законопроекту сталося наступного дня після того, як лідери ЄС погодилися на вимоги Нідерландів щодо асоціації між Україною та Євросоюзом. Зокрема, вони стосуються того, що Україна не отримає автоматично членство в ЄС, не буде військової співпраці, і що українці не зможуть швидко почати працювати в ЄС.