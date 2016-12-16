Уряд Нідерландів схвалив законопроект щодо асоціації Україна-ЄС

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

За його словами, цей законопроект ще повинні затвердити Палата представників та Сенат Нідерландів.

Прем'єр Нідерландів наголосив, що угоду необхідно ратифікувати на тлі дій Росії, яка загрожує стабільності й національній безпеці ЄС, а зрив домовленості може стати "найкращим подарунком" для президента РФ Володимира Путіна.

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Варто зазначити, що схвалення цього законопроекту сталося наступного дня після того, як лідери ЄС погодилися на вимоги Нідерландів щодо асоціації між Україною та Євросоюзом. Зокрема, вони стосуються того, що Україна не отримає автоматично членство в ЄС, не буде військової співпраці, і що українці не зможуть швидко почати працювати в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Європейська Рада оприлюднила висновки щодо пропозицій прем’єр-міністра Нідерландів, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, призупинену через негативний результат референдуму в Нідерландах.

Зокрема, пропозиції Нідерландів оформлені у вигляду додатку до Угоди. Європейська Рада наголосила, що рішення, викладене в додатку, є юридично обов’язковим для 28 держав-членів Європейського Союзу й може бути змінено або скасовано тільки за спільною згодою їхніх глав держав і урядів.

Йдеться про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерландів ратифікує угоду й Союз її укладе. Якщо ж цього не станеться, то рішення припинить своє існування.