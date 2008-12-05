Коновалюк вважає позбавлення його звання підполковника провокацією

Народний депутат від Партії регіонів, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань з`ясування обставин постачання до Грузії української військової техніки Валерій КОНОВАЛЮК вважає провокацією позбавлення його офіцерського звання «підполковник запасу».

Як наголошується в повідомленні прес-служби В.КОНОВАЛЮКА, розміщеному на сайті Партії регіонів, В.КОНОВАЛЮК «розцінює сьогоднішні дії міністра оборони ЄХАНУРОВА як такі, що дискредитують посаду, яку він обіймає, аморальну по суті і примітивну щодо виконання провокацію».

У прес-службі вважають, що в той час, коли народний депутат перебуває в Москві, де працює в рамках міжпарламентської групи Україна - Росія, за командою Секретаріату Президента створюється негативний інформаційний привід.

«Хочу особисто відповісти і ЮЩЕНКУ, і ЄХАНУРОВУ, і НАЛИВАЙЧЕНКУ, і всім іншим, хто зараз панічно боїться відповідальності за скоєне, що найцінніше звання для мене - це громадянин України», - сказав В.КОНОВАЛЮК, додавши, що для нього армія «завжди залишиться символом честі, достоїнства, вірності обов’язку, чесного служіння своєму народу. І жодні рішення глави військового відомства на це вплинути не можуть».

«Відверто провокаційні дії міністра оборони лише ще раз підтверджують всю дріб`язковість, нахабство і аморальність нинішньої влади. Її мета – наперед дискредитувати в очах громадськості звіт нашої ТСК, тим самим максимально приховати свою пряму причетність до серпневого збройного конфлікту на Південному Кавказі», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

За його словами, задіяний при цьому арсенал засобів «звичний: інформаційні провокації, моральний тиск, цензура матеріалів «збройової» проблематики у ЗМІ»

В.КОНОВАЛЮК також заявив, що крім зібраної членами очолюваної ним комісії інформації, що стосується поставок української зброї до Грузії, є також відомості, що свідчать про інші грубі порушення в Міністерстві оборони. Зокрема, вони пов`язані з продажем землі, військового майна і розкраданням державних коштів.

Як повідомляв УНІАН, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів поставок Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства і міжнародного права В.КОНОВАЛЮК заявляв, що комісія виявила факти незаконних поставок до Грузії української зброї.

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ своїм наказом від 4 грудня в 2008 р. позбавив народного депутата В.КОНОВАЛЮКА офіцерського звання «підполковник запасу». Таке рішення ухвалене у зв`язку з тим, що присвоєння В.КОНОВАЛЮКУ попередніх звань офіцера запасу відбулося у невідповідності з вимогами Закону України «Про загальний військовий обов`язок і військову службу» і положенням «Про проходження військової служби особами офіцерського складу».

Київ. 5 грудня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань з`ясування обставин постачання до Грузії української військової техніки Валерій КОНОВАЛЮК вважає провокацією позбавлення його офіцерського звання «підполковник запасу».

Як наголошується в повідомленні прес-служби В.КОНОВАЛЮКА, розміщеному на сайті Партії регіонів, В.КОНОВАЛЮК «розцінює сьогоднішні дії міністра оборони ЄХАНУРОВА як такі, що дискредитують посаду, яку він обіймає, аморальну по суті і примітивну щодо виконання провокацію».

У прес-службі вважають, що в той час, коли народний депутат перебуває в Москві, де працює в рамках міжпарламентської групи Україна - Росія, за командою Секретаріату Президента створюється негативний інформаційний привід.

«Хочу особисто відповісти і ЮЩЕНКУ, і ЄХАНУРОВУ, і НАЛИВАЙЧЕНКУ, і всім іншим, хто зараз панічно боїться відповідальності за скоєне, що найцінніше звання для мене - це громадянин України», - сказав В.КОНОВАЛЮК, додавши, що для нього армія «завжди залишиться символом честі, достоїнства, вірності обов’язку, чесного служіння своєму народу. І жодні рішення глави військового відомства на це вплинути не можуть».

«Відверто провокаційні дії міністра оборони лише ще раз підтверджують всю дріб`язковість, нахабство і аморальність нинішньої влади. Її мета – наперед дискредитувати в очах громадськості звіт нашої ТСК, тим самим максимально приховати свою пряму причетність до серпневого збройного конфлікту на Південному Кавказі», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

За його словами, задіяний при цьому арсенал засобів «звичний: інформаційні провокації, моральний тиск, цензура матеріалів «збройової» проблематики у ЗМІ»

В.КОНОВАЛЮК також заявив, що крім зібраної членами очолюваної ним комісії інформації, що стосується поставок української зброї до Грузії, є також відомості, що свідчать про інші грубі порушення в Міністерстві оборони. Зокрема, вони пов`язані з продажем землі, військового майна і розкраданням державних коштів.

Як повідомляв УНІАН, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів поставок Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства і міжнародного права В.КОНОВАЛЮК заявляв, що комісія виявила факти незаконних поставок до Грузії української зброї.

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ своїм наказом від 4 грудня в 2008 р. позбавив народного депутата В.КОНОВАЛЮКА офіцерського звання «підполковник запасу». Таке рішення ухвалене у зв`язку з тим, що присвоєння В.КОНОВАЛЮКУ попередніх звань офіцера запасу відбулося у невідповідності з вимогами Закону України «Про загальний військовий обов`язок і військову службу» і положенням «Про проходження військової служби особами офіцерського складу».