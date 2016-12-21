Українська сторона в Мінську наполягає на відведенні сил бойовиків у Дебальцевому - прес-секретар Кучми

Українська сторона під час переговорів у Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі продовжує наполягати на дотриманні лінії розмежування від 19 вересня 2014 року, в тому числі на відведенні сил бойовиків в окупованому Дебальцевому.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер в Facebook

За її словами, головний результат роботи ТКГ за рік – стримування ескалації на Донбасі.

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Також прес-секретар Кучми нагадала, що сьогодні Тристороння контактна група прийняла заяву про необхідність всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню напередодні новорічних свят, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року. За її словами, в 2016 році одним з пріоритетних напрямків роботи була безпека. У зв'язку з цим сказано, що вирішення цього блоку питань - точка відліку для повноцінного вирішення всіх інших пунктів мінських домовленостей.

"21 вересня 2016 року ТКГ підписала Рамкове рішення щодо розведення сил і засобів на певних ділянках. Враховуючи недотримання режиму тиші з боку ОРЛО, в Станиці Луганській розведення все ще не відбулося. Йде обговорення нових 4 ділянок. Ми наполягаємо на дотриманні лінії розмежування, зафіксованої Меморандумом від 19 вересня 2014 року, і тому однією з ділянок для розведення повинно бути Дебальцеве, а також демілітаризація зони в районі населених пунктів на півдні Донецької області – Саханка, Кумачове, Комсомольське", - заявила Оліфер.

Нагадаємо, без повного «режиму тиші», виведення іноземних військових формувань і закриття кордону місцеві вибори на Донбасі не проводитимуться. Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

«Без повного «режиму тиші», виведення іноземних військових формувань, закриття кордону, без дотримання українського законодавства і дотримання стандартів ОБСЄ виборів бути не може»,- повідомила Оліфер.

За її словами, під час консультацій в рамках політичної підгрупи основним питанням були можливі модальності проведення легітимних місцевих виборів відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ під час моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.