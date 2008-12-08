Коновалюк буде боротися за погони підполковника в суді

Народний депутат України Валерій КОНОВАЛЮК (фракція Партії регіонів) подаватиме судовий позов до міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА у зв’язку з позбавленням його військових звань офіцера запасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КОНОВАЛЮК заявив сьогодні на прес-конференції.

Говорячи про наказ міністра оборони, яким його позбавлено військових звань капітана запасу, майора запасу і підполковника запасу, В.КОНОВАЛЮК назвав таке рішення «аморальним вчинком».

«Він (Ю.ЄХАНУРОВ – УНІАН) намагався виявити таке собі «єфрейтерство» перед Верховним головнокомандувачем. Але воно (рішення про позбавлення військових звань – УНІАН) показало дійсне обличчя цієї влади», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

У зв’язку з цим він наголосив, що «будь-який військовий комісар скаже, що кадрові офіцери запасу, згідно з положенням про проходження військової служби, отримують кожні п’ять років чергові військові звання – хочуть вони того, або ні».

На підтвердження своєї військової кар’єри В.КОНОВАЛЮК на прес-конференції показав свій військовий квиток офіцера запасу, де зазначено, що він отримав звання старший лейтенант у 1991 році, ще у Радянській армії.

Народний депутат також підкреслив, що подальші звання присвоювалися йому автоматично по лінії військкоматів.

«Я не зробив кар’єри військового лише через те, що у 1991 році країна розпалася. Обираючи між роботою і кар’єрою у Російській Федерації, я обрав громадянство України», - зауважив В.КОНОВАЛЮК.

Народний депутат також повідомив, що його звільнили за ст. 49, ч. 2 п. «г» Закону Російської Федерації "Про військовий обов`язок і військову службу", у зв’язку з невідповідністю вимогам, встановленим законодавством до військовослужбовців.

«Тоді не було іншої статті. За цією статтею також були вимушені звільнятися десятки тисяч офіцерів, які ухвалили рішення повернутися на Батьківщину», - пояснив В.КОНОВАЛЮК.

«За свою офіцерську честь я, повірте, зможу постояти. Я подам до суду на Ю.ЄХАНУРОВА», - підсумував В.КОНОВАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Ю.ЄХАНУРОВ своїм наказом від 4 грудня 2008 р. позбавив народного депутата В.КОНОВАЛЮКА офіцерського звання «підполковник запасу». За повідомленням прес-служби Міноборони, таке рішення ухвалене у зв`язку з тим, що присвоєння В.КОНОВАЛЮКУ попередніх звань офіцера запасу відбулося у невідповідності з вимогами Закону України «Про загальний військовий обов`язок і військову службу» і положенням «Про проходження військової служби особами офіцерського складу».