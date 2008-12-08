«Шибайголова» з ПР завтра презентує у Раді купу компромату

Завтра до Верховної Ради буде передано результати роботи Тимчасової слідчої комісії парламенту з перевірки фактів поставок Грузії української військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ТСК, народний депутат Валерій КОНОВАЛЮК (фракція Партії регіонів) сьогодні на прес-конференції.

Говорячи про роботу комісії, він наголосив, що розслідування було надзвичайно складним і небезпечним.

«Для нас було важливо максимально швидко надати не лише інформацію стосовно серйозних порушень, зловживань і корупції у сфері продажу зброї, але й підготувати низку пропозицій щодо посилення державного контролю за експортом озброєння і боєприпасів», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

При цьому він заявив, що «ніколи комісія не ставила під сумнів, що постачання озброєння до Грузії йшли із порушенням норм військово-технічного співробітництва і міжнародного права». Водночас В.КОНОВАЛЮК наголосив, що Україна, постачаючи зброю до Грузії, повинна була враховувати, що у тому регіоні відбувається ускладнення військово-політичної ситуації.

«Усе решта – грубі порушення норм українського законодавства», - наголосив В.КОНОВАЛЮК.

Він повідомив, що «озброєння до Грузії поставлялося із наданням збитку обороноздатності української армії, за зниженими цінами».

В.КОНОВАЛЮК також повідомив, що кошти від продажу Україною зброї не потрапляли в повному обсязі у державний бюджет, «вони (кошти – УНІАН) «розмивалися», «відмивалися» багаточисельними фірмочками-одноденками, які були створені при державній компанії «Укрспецекспорт».

В.КОНОВАЛЮК підкреслив, що у проекті постанови, яку ТСК зареєструє завтра у ВР, чітко визначена вимога направити звіт про результати розслідування до Президента України, РНБО і Генеральної прокуратури.

«Генпрокуратура повинна дати юридичну оцінку виявленим комісією фактам і притягнути через порушення карних справ до відповідальності посадових осіб, які нанесли збитки інтересам України», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Він також додав, що у проекті постанови ТСК також наголошується на необхідності тимчасового припинення постачання зброї до Грузії з урахуванням ситуації на Кавказі.

«Ми також пропонуємо продовжити роботу комісії і доручити їй розслідувати обставини, пов’язані з транспортуванням озброєння і військової техніки судном «Фаїна». По «Фаїні» ми скоро дізнаємося багато чого цікавого», - зазначив В.КОНОВАЛЮК.