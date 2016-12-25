В Україні проходять проміжні та повторні вибори місцевої влади у шести областях

За даними Центральної виборчої комісії, в Київській області обирають депутатів сільської ради Копачівки, а Вінницькій - депутатів сільради Журавлівки. В цих регіонах було призначено проміжні вибори.

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При цьому на повторних виборах у Донецькій області виборці голосують за склад Шевченківської селищної ради, в Івано-Франківській - обирають депутатів до Русівської й Тростянецької сільради, у Полтавській - до Великобудищанської сільради, а в Одесі обирають сільського голову Таїрова.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня відбулося голосування на перших місцевих виборах у 144 об'єднаних територіальних громадах. Обиралися 76 сільських голів, 46 селищних голів, 21 міський голова, а також відповідні місцеві ради і 1 староста.