У Stratfor дали прогноз щодо відносин України з Росією на 2017-й рік

Це означає новий виток протистояння між Росією і Заходом, вважають фахівці приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає Апостроф.

На тлі цих подій спроби таких країн, як Україна, Молдова і Грузія глибше інтегруватися в ЄС, швидше за все, зазнають невдачі, через що цим державам доведеться переглянути свої відносини з Росією. Наприклад, на нещодавніх президентських виборах у Молдові обраний проросійський кандидат Ігор Додон, який зобов'язався покращити контакти з Москвою.

Хоча Україна та Грузія навряд чи підуть за цим прикладом, їхня політика щодо Росії в 2017 році може стати більш прагматичною. Вона призведе до посилення торговельних зв'язків з Росією, що може вплинути на статус відторгнутих від України і Грузії територій.

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Москва, ймовірно, також захоче отримати вплив в Азербайджані та Узбекистані - державах, які зберегли свій нейтралітет щодо Росії після розпаду СРСР. Москва нещодавно підписала угоду з розширення військового співробітництва з кожною з цих країн. Зростання чвар в Європейському Союзі змусять і Білорусь з Вірменією відмовитися від спроб розширення двосторонніх відносин з ЄС. Отже, значення Євразійського економічного союзу і Організації Договору про колективну безпеку - блоків, де чільну роль грає Росія, в майбутньому році підвищиться.

І все ж повернення Росії у вищу лігу далеко не гарантовано. Сполучені Штати і НАТО навряд чи дозволять Москві мати вільне панування над Євразією. Крім того, різні політичні сили в США і ЄС будуть оскаржувати зняття або послаблення санкцій проти Москви.

При цьому, зіткнувшись з перспективою зменшення підтримки з боку Заходу, Україна і Грузія можуть спробувати об'єднатися із сусідніми країнами, такими як Польща та Туреччина для опору Кремлю. Але й Москва, напевно, буде проявляти обережність і не діяти надто агресивно стосовно периферійних держав.