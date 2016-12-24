МЗС Польщі: поліпшення відносин з РФ неможливе без повернення уламків літака Качинського

Про це заявив глава міністерства закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський в коментарі агентству РАР, передає 112 Україна.

Він зазначив, що дізнатися причини трагедії можна буде тільки після того, як РФ віддасть уламки літака Ту-154.

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В п'ятницю під час прес-конференції президент РФ Володимир Путін заявив, що Слідчий комітет РФ проводить розслідування аварії, і "до тих пір, поки воно не закінчено, залишки літака їм потрібні", повідомляє прес-служба Кремля.

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопосадовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента. У цьому році Польща відновила розслідування катастрофи.