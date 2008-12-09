Яценюку розказали, як Росія може скупити пів-України

В умовах фінансово-економічної кризи, що продовжується, Україна може піддатися експансії з боку російського капіталу. Про це заявив в інтерв`ю «Українській правді» колишній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, Україна на сьогодні є диверсифікованою щодо прав власності - частина бізнесу належить національному капіталу, інша - російському, є також європейська складова. Проте, як зазначив А.ЯЦЕНЮК, через світову фінансову кризу це співвідношення може дуже істотно змінитися - на користь російського капіталу.

«У них обмежене коло людей має дуже великі гроші. Саме готівку, а не активи. І вони в цій ситуації можуть зіграти свою гру», - зазначив екс-спікер.

«Умовно кажучи, банк сусідньої країни одержав команду видавати кредити. Гроші надрукували, кредити своїм роздали. Тепер вони приходять в банк і говорять: "Хлопці, ось депозит, умовно кажучи, на мільярд доларів. Ми вам кладемо цей депозит, звичайно, під 18% річних. Але додатково ви 20% банка переписуєте на нас". Мені про це розповіло вже троє людей», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

«Я не виключаю, що зараз в Україну з боку Росії заведуть мільярдів десять доларів. Що таке 10 мільярдів? У сьогоднішній ситуації за них можна скупити півкраїни», - додав він.