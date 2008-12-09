У Литвина пояснили, навіщо йдуть до коаліції

Блок Литвина братиме участь у створенні коаліції з метою “втримати Україну від падіння в прірву”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат України Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (фракція Блоку Литвина).

Він підкреслив, що «з метою втримання України на межі прірви нами одноголосно прийнято рішення щодо участі в створенні коаліції депутатських фракцій у ВР України».

За словами С.ГРИНЕВЕЦЬКОГО, на сьогодні необхідно зробити все для того, щоб «оперативно реагувати на виклики і загрози політичної, економічної, фінансової, соціальної і психологічної кризи».