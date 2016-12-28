НАБУ через суд зобов'язали відкрити ще одну справу проти Охендовського

Слідчий суддя Солом'янського райсуду Києва зобов'язав детективів НАБУ відкрити кримінальну справу проти голови ЦВК Михайла Охендовського за заявою нардепа Віталія Купрія про те, що голова ЦВК у 2014 році допоміг у реєстрації на парламентських виборах Олександрові Онищенку, попри те, що той майже не жив в Україні. Ухвалу суду опублікував у своєму Facebook Віталій Купрій, вона датована 23 грудня.

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За словами депутата, він раніше вже звертався до директора НАБУ Артема Ситника із заявою про злочин Охендовського.

"Вбачається, що заява Купрія В.М. про вчинення кримінального правопорушення головою ЦВК Охендовським М.В. та Жванією Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ч.2ч ст.364, ч.4 ст. 368 ККУ до Єдиного реєстру не була внесена, що є порушенням вимог ч.1 ст. 214 КПК… Слідчий суддя вважає за необхідне зобов'язати уповноважених осіб НАБУ протягом 24 годин з моменту отримання ухвали слідчого судді внести відповідні відомості про вчиненні кримінального правопорушення до ЄРДР", - сказано в ухвалі.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців,серед яких Охендовський. Прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, становить понад 160 тис. доларів. Голова ЦВК відкидає всі звинувачення і запевняє, що доведе свою невинуватість і не втікатиме з України. Раніше сьогодні суд обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, що буде чинним до 13 лютого 2017 року, хоча прокурори вимагали призначити йому заставу у сумі 1,292 млн грн.

В той же час суддя Солом’янського райсуду Києві Віталій Українець не задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК на два місяці.