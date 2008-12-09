Литвин: коаліцію створюють не депутати, а фракції

Новообраний голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що парламент працюватиме ефективно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

На думку В.ЛИТВИНА, зважаючи на кількість депутатів (244 - УНІАН), які голосували за його обрання на посаду спікера, парламент працюватиме ефективно. За його словами, «просто є ще один чинник, який називається партійна дисципліна». Водночас він додав, що цей чинник «має свої плюси, має свої мінуси».

На уточнююче запитання журналістів, скільки народних депутатів написали заяви про входження у коаліцію, В.ЛИТВИН відповів, що коаліцію створюють не народні депутати, а фракції.

В.ЛИТВИН підкреслив, що розраховує на плідну співпрацю з урядом, бо «тут сам Бог велів», а також з Президентом України, оскільки від глави держави «багато залежить, в тому числі, чи отримають путівку в життя ті рішення, які народжуються у Верховній Раді».

Говорячи про склад уряду, він зазначив, що необхідний підхід, коли підбиратимуться люди «не за принципом коаліційного підходу, а виходячи з тих проблем, які необхідно вирішувати».

В.ЛИТВИН зазначив, що в коаліційній угоді не передбачені питання, які б викликали «протистояння, несприйняття».