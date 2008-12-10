Ющенко вважає, що Росія демонструє неповагу до України роздаючи паспорти

Президент Віктор Ющенко вважає, що Росія намагається утримати громадян України у сфері свого впливу за допомогою так званої "карти росіянина".

Про це він сказав в інтерв’ю газеті "Литовські відомості", повідомляє Українська правдаз посиланням на прес-службу президента.

"Недавня ініціатива Державної думипро заснування так званої "карти росіянина" виглядає не інакше ніж пошук більш легітимного механізму утримання в сфері впливу Росії громадян України", - заявив Ющенко.

"Тоді постає резонне питання: якщо Росія дійсно хоче надати деякі додаткові права громадянам України, то чому це робиться вибірково?", - запитав президент.

Ющенко вважає, що "одним із першочергових завдань для України сьогодні є створення законодавчих рамок, які не допустять зловживань при отриманні українського громадянства, а також чітке визначення обставин, наслідком яких стане автоматична втрата українського громадянства".

Коментуючи інформацію, про видачу російських паспортів у Криму, Ющенко назвав це "порушенням норм міжнародного права і демонстрацією неповаги до іншої суверенної держави, на території якої заборонене подвійне громадянство".