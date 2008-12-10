Чорновіл проголосував за Литвина, бо... соромно

Член фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл підтримав Володимира Литвина на посаді спікера парламенту, бо йому соромно не працювати.

Про це Чорновіл заявив в ефірі 5 каналу у вівторок ввечері.

"Нам соромно не працювати. Нам соромно, коли під час політичної кризи всі канали сміються з парламенту, що він 7 хвилин попрацював, ми мусили обрати спікера парламенту. Без спікера парламент бездіяльний", - заявив Чорновіл.

Він наголосив, що він підтримав би будь-яку кандидатуру, навіть за проект, яким пропонувалося скасувати відставку Арсенія Яценюка з посади спікера.

"Український парламент має працювати, інакше ми перетворюємось на дармоїдів, злочинців і ворогів своєї держави", - обурився Чорновіл.

Він також нагадав, що його однопартієць Василь Грицак, який також підтримав Литвина, раніше вже заявляв, що сам прийматиме рішення щодо голосування.

Також Чорновіл припустив, що ще один "регіонал" Юхим Звягільський, який також підтримав спікера, є промисловцем, який потерпає від кризи, "для нього це сигнал, що дальше гратися неможливо".

Українська правда