Тимошенко готує зміни в уряді

Найближчим часом можуть бути внесені зміни до складу уряду у зв`язку зі створенням у Верховній Раді нової коаліції, а також може бути прийнята програма дій Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну, заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що три фракції, які створили вчора коаліцію, домовилися про створення спеціальної антикризової команди, до якої увійдуть фахівці з усіх без винятку фракцій, оскільки, за її словами, «йдеться про об`єднання всього парламенту». Ця антикризова команда має «довести до кінця розробку і прийняття вже в антикризовому контексті програми дій уряду».

«Я вірю, що зараз настав той момент, коли буде проголосована програма дій уряду, консолідована з Верховною Радою, стосовно подолання наслідків світової фінансової кризи для України. Я думаю, що уряд консолідується з цією парламентською командою фахівців, і думаю, що найближчим часом ми зможемо посилити склад уряду новими людьми, які прийдуть працювати в уряд, і, я думаю, що найближчим часом ми зможемо призначити повноцінне керівництво Фонду держмайна і Антимонопольного комітету... Є надія, що країна запрацює”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 грудня, народні депутати обрали В.ЛИТВИНА головою ВР.

Після обрання В.ЛИТВИН оголосив про створення коаліції у складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.