Вінський радить читати матчастину і не міняти уряд

Міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що після створення нової коаліції змінювати склад уряду, а також затверджувати його новий склад, необов`язково, оскільки це не передбачено Конституцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи інформацію про можливу зміну ряду міністрів в уряді Юлії ТИМОШЕНКО.

Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що, згідно з Конституцією, новий склад уряду затверджується після обрання нового складу Верховної Ради. І в Конституції не йдеться про якісь дії щодо уряду, якщо нова коаліція створюється в діючому парламенті, зазначив міністр.

“Ні, так не передбачено, читайте Конституцію... Вивчайте матчастину”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ, підкресливши при цьому, що змінювати склад уряду можна тільки за рішенням самої коаліції.

Й.ВІНСЬКИЙ висловив задоволення рішенням, прийнятим на вчорашньому засіданні Верховної Ради, підкресливши, що це “позитивний процес” і перший крок до створення коаліції трьох фракцій (БЮТ, НУ-НС і Блок Литвина).

Й.ВІНСЬКИЙ також зазначив, що з ним ніхто не розмовляв про можливість відставки з посади міністра.

Про те, що подібні переговори не велися, заявив журналістам сьогодні й міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила про можливі зміни в складі уряду, а вчора представники Блоку Литвина висловили думку, що в уряді слабо працює економічний блок, а також керівництво Міністерства транспорту.