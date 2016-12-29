Існує сценарій дестабілізації українського парламенту - Парубій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це він сказав, вітаючи працівників апарату парламенту з прийдешніми новорічними святами.

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Парубій висловив вдячність працівникам апарату ВРУ за злагоджену роботу, зокрема, "під час підготовки законопроектів, таких серйозних і важливих, як проект Державного бюджету". "Працюючий парламент, який бачать наші громадяни, це не лише пленарні засідання, це – щоденна кропітка робота кожного з нас, підготовка та аналіз законів, опрацювання усіх рішень, які ми приймаємо тут", - сказав він.

Ця злагоджена робота, додав спікер, змогла продемонструвати і всередині країни, і назовні, що український парламент діє. Він нагадав, що з початку нинішнього року ВР ухвалила в цілому 224 закони, а цієї осені – більше 100 законів.

"Рік, що минає, був надзвичайно важким роком для нашої держави, як і останні роки. Але цей рік багато в чому був переломним та ключовим для Верховної Ради України. Ми – парламент воюючої держави, і війна, яка ведеться проти нас, відбувається не тільки на фронті, де наші хлопці захищають мир і спокій нашої країни. Я переконаний, що ми повинні рівнятись на них і, працюючи, підтримати воїнів", – зазначив Парубій і наголосив, що "війна має на меті зсередини дестабілізувати ситуацію в нашій країні".

Він зауважив, що є сценарій дестабілізувати роботу українського парламенту, бо, на думку його авторів, криза в державі повинна починатися в парламенті. "І цього року ми відчували атаки на український парламент", - додав голова парламенту.

Парубій наголосив, що парламентарії повинні продемонструвати, що Верховна Рада працює і проводить глобальні реформи у багатьох важливих сферах життя. "Ми приречені проводити реформування усієї країни, і в цій ситуації важливо, щоби суспільство бачило працюючий парламент. Реформи здійснювались в багатьох сферах: у судовій, у сфері декомунізації, у сфері боротьби з корупцією, інфраструктури, дерегуляції, енергетики. І все це є інвестицією в те, аби ми і наші діти жили в кращій державі", – підкреслив він.

Спікер подякував працівникам апарату "за звитяжну працю, за відчуття обов’язку, за відчуття своєї відповідальності перед країною". Він вручив державні нагороди і відзнаки Верховної Ради України працівникам апарату ВР і Інституту законодавства ВР.