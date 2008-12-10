Уряд Сомалі не бачить бажання України звільнити «Фаїну»

Тимчасовий уряд Сомалі готовий дати згоду Україні на проведення спеціальної військової операції із звільнення захопленого піратами судна «Фаїна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Сомалі в Росії Мохаммед МОХАММУДА ХАНДУЛА.

«Звичайно, тимчасовий уряд готовий дати згоду на силове вирішення», - сказав посол. При цьому він наголосив, що така операція має проводитись в кооперації з тимчасовим урядом Сомалі.

Він відзначив, що Сомалі готова співпрацювати з будь-якими державами, кораблі якої чи громадяни потрапили в полон до піратів, але тільки в тому разі, якщо це не завдасть шкоди Сомалі. Наприклад, не забруднює навколишнє середовище.

Разом з тим Мохаммед МОХАММУДА ХАНДУЛА наголосив, що Україна відмовляється співпрацювати з Сомалі щодо ведення переговорів із звільнення «Фаїни».

«Ми в дуже складній ситуації – з боку власника (корабля) немає співпраці, немає офіційної інформації уряду України… Тому складно сказати, на якому етапі зараз переговори», - сказав посол.

За його словами, президент і прем`єр Сомалі одержують інформацію із ЗМІ.

Водночас він не виключив, що зброя, яка транспортує «Фаїна», була призначена для Південного Судану, а не Кенії, як повідомлялося раніше.

За його словами, досі уряд Сомалі не володіє офіційними документами, кому, звідки і куди перевозиться зброя українським кораблем «Фаїна».

Посол наголосив, що Сомалі має великий сумнів, що «Фаїна» була захоплена випадково. Він припустив, що покупці і продавці зброї на якомусь етапі не домовились.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно перебуває під спостереженням декількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї і техніки на берег.

За даними одного з племінних старійшин Сомалі, за звільнення «Фаїни» потрібно заплатити 3,5 млн. доларів.