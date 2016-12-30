Ще одного правоохоронця арештували за підозрою у злочинах проти "автомайданівців"

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

За даними відомства, сьогодні, 30 грудня, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави стосовно третього правоохоронця, якого підозрюють у вчиненні злочину в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в м. Києві біля міської лікарні №17.

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Йдеться про провокації та спільне з працівниками спецпідрозділу "Беркут" незаконне затримання 8 активістів громадського руху "Автомайдан", застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисне пошкодження їхніх автомобілів. Крім того, правоохоронцю інкримінується надання завідомо неправдивих показань, поєднаних із обвинуваченням активістів у тяжких злочинах.

Також зазначається, що суд відсторонив підозрюваного від посади старшого оперуповноваженого Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, яку він обіймає.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 29 грудня, було оголошено підозру заступнику начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України та старшому оперуповноваженому цього підрозділу в скоєнні аналогічного злочину.

В минулому вони обіймали посади заступника начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України в м. Києві та заступника начальника відділу даного підрозділу.

У відомстві наголосили, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ вживає заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності правоохоронців, причетних до неправомірних дій стосовно учасників мирних акцій протесту в січні – лютому 2014 року.

Стосовно командира оперативної роти № 1 спецпідрозділу «Беркут» та 5 його підлеглих бійців за участь у вчиненні указаних злочинів обвинувальні акти розглядаються в судах.

За даними ГПУ, щодо інших співучасників цих злочинів досудове розслідування триває, у тому числі шестеро з них оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їх затримання.