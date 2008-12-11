Кріль чекає загострення кризи у лютому-березні

Лідер партії "Єдиний центр", народний депутат України Ігор КРІЛЬ пропонує терміново створити антикризову групу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Єдиного центру".

Коментуючи дії уряду, лідер ЄЦ зауважив, що «за два місяці економічної кризи уряд так і не спромігся запропонувати країні антикризовий план. Складається враження, що він самоусунувся від вирішення проблем в економічній сфері».

В таких умовах політик пропонує терміново створити «антикризову групу, яка б об’єднала фахівців Кабінету Міністрів, Національного банку України, РНБО, наукових установ, представників фракцій Верховної Ради для розробки антикризових дій».

На думку народного депутата ця група має відповідати наступним вимогам: «По-перше, це мають бути професіонали. По-друге, група має зробити аналіз стану економіки, виробити план протидії кризі та надати рекомендації, які стануть основою антикризових рішень влади».

І.КРІЛЬ нагадав, що, на думку експертів, серйозне загострення кризи варто очікувати у лютому-березні наступного року. «Якщо почати діяти вже сьогодні – ми можемо зробити ці місяці більш прогнозованими та спокійними для економіки країни», - наголосив І.КРІЛЬ.