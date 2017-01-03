Порошенко запустив Вищу раду правосуддя

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

«03.01.2017 - повернуто з підписом від президента», - йдеться на сторінці цього закону.

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Своєю чергою, у прес-службі глави держави поінформували, що президент підписав закон «Про Вищу раду правосуддя» під час зустрічі з головою Вищої ради юстиції Ігорем Бенедисюком та заступником глави Адміністрації президента Олексієм Філатовим.

Порошенко зауважив, що 2016 рік став визначальним у рішучих діях з реформування судової системи – були затверджені та вступили в дію конституційні зміни в частині правосуддя, започатковано новий орган – Вищу раду правосуддя. «Орган, який прибирає політичну складову в судовій гілці влади, прибирає Верховну Раду з механізмів призначення, надання згоди на притягнення до відповідальності і звільнення суддів», - підкреслив президент.

Глава держави наголосив, що законопроект «Про Вищу раду правосуддя» отримав позитивні оцінки Венеціанської комісії, партнерів з Європейського союзу та США.

«Вважаю, що це рішучі дії по забезпеченню ключового права українських громадян – права на справедливість, права на справедливий суд», - сказав він.

Президент підкреслив, що Вища рада правосуддя є одним із ключових моментів судової реформи.

Порошенко також підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, які, зокрема, урегулюють питання фінансування цього нового органу.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про Вищу раду правосуддя (№ 5180). Документом визначається, що Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі. Вища рада правосуддя є юридичною особою, видатки на її утримання визначаються окремим рядком у державному бюджеті України.

Вища рада правосуддя, зокрема вносить подання про призначення судді на посаду; забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді; ухвалює рішення про звільнення судді з посади; надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом; здійснює функції головного розпорядника коштів держбюджету щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні видатків держбюджету на утримання судів, органів та установ системи правосуддя.

ВРП складається з 21 члена, з яких 10 обирає З’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох призначає президент, двох обирає ВР, двох обирає З’їзд адвокатів України, двох обирає Всеукраїнська конференція прокурорів, ще двох обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного суду входить до складу ВРП за посадою.

Розмір винагороди члена ВРП встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного суду з коефіцієнтом 1,5.