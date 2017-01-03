У Міноборони розповіли деталі загибелі українських військових під Мар'їнкою (відео)

Про це він повідомив під час брифінгу в Києві.

Зазначається, що причиною загибелі військових стало необережне поводження зброєю й вживання алкоголю.

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"Вчора сили АТО зазнали небойових санітарних і безповоротних втрат: близько вечора у районі Мар'їнки стався інцидент в одному із підрозділів ЗСУ. Унаслідок трагедії загинули двоє військовослужбовців і двоє зазнали поранень. У ході з'ясування причин та обставин цієї трагедії з'ясувалося, що мав місце факт порушення правил поводження зі зброєю, а також порушення заборони на вживання алкоголю", - зазначив Мотузяник.

Наразі інцидент розслідує військова служба правопорядку та Нацполіція.

Як повідомляв штаб АТО, в одній з військових частин поблизу Мар'їнки Донецької області внаслідок необережного поводження зі зброєю загинули двоє бійців, ще двоє отримали поранення.