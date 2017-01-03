СБУ відреагувала на скандальну заяву кандидата у президенти Франції щодо Криму

Про це в коментарі УНІАН заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

За його словами, подібні заяви окремих політиків не є припустимими, не відповідають міжнародним реаліям, проте ця заява не є офіційною заявою влади Французької Республіки.

«Якщо б йшлося про офіційного діяча, був би виклик посла, нота протесту. Що стосується СБУ, ми залишаємо право діяти відповідно до тих висновків, яких дійдемо. Це може бути і заборона в'їзду на територію нашої держави цій особі, інші обмеження, які можуть стосуватися іноземців», - сказав Ткачук.

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«Але першу скрипку в цьому питанні має відігравати Міністерство закордонних справ України, щодо надання оцінки таким політичним заявам», - додав він.

Раніше Марін Ле Пен, кандидат у президенти Франції, заявила, що анексія Криму Росією "не є незаконною".