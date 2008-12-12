Черновецький дорікає міністрам, що вони їздять у чорних мерседесах

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що вважає неприпустимим використання політичного популізму у такій важливій сфері, як формування та регулювання тарифів.

«Зініційоване Міністерством економіки та Антимонопольним комітетом України порушення справи стосовно Київської міської державної адміністрації, комунальних підприємств «Київський метрополітен» і «Київпастранс» я розцінюю як звичайний політичний популізм», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Київський міський голова зазначив, що уряд не виділяє ні копійки на забезпечення безперебійної та безпечної роботи київського транспорту.

«Жоден міністр нинішнього Кабміну жодного разу не цікавився, яким же чином і на які кошти функціонує транспортна галузь столиці. Ніхто з киян ніколи не бачив міністрів або їх заступників у київському метрополітені або в тролейбусі. Вони їздять за рахунок платників податків у чорних 600-х «Мерседесах». Тому бурхлива діяльність урядовців – це звичайна спроба самопіару. Адже з державного бюджету Київ не отримує ані копійки на забезпечення безперебійних і безпечних пасажирських перевезень», – підкреслив мер Києва.

«Дешеві політичні заяви дорого обходяться простим людям, - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. - Столична влада не допустила транспортного колапсу на тлі інфляції та подорожчання у декілька разів всіх матеріалів для ремонту транспорту – аж до шпали для метрополітену. Київ силами міського бюджету постійно оновлював комунальний громадський транспорт, адже кияни гідні того, щоб їздити на комфортному й безпечному транспорті, який відповідає європейським стандартам”. “Окрім того, значно розширено перелік категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд. Відтепер близько 700 тисяч киян можуть їздити у метро та наземному транспорті безкоштовно”, – зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті в 3-4 рази. З 4 листопада 2 грн. коштує одна поїздка в метрополітені, якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток заздалегідь у кіоску, і 2 грн. – якщо купити в салоні автобуса, трамвая, тролейбуса.

11 грудня Антимонопольний комітет України ухвалив рішення порушити справу про незаконність підвищення тарифів на проїзд у київському електротранспорті проти Київської міської державної адміністрації, Київського метрополітену і "Київпастрансу".

Крім тогго, Міністерство з питань житлово-комунального господарства України ініціює позачергове засідання уряду для розгляду ситуації з теплозабезпеченням Києва.

Як сказав міністр з питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО, на фоні незадовільного технічного стану комунальної інфраструктури міста та незрозумілої ситуації з очікуваним підвищенням плати за житлово-комунальні послуги, різко загострилася проблема якості послуг, які сьогодні отримують кияни. Протягом двох днів до міністерства зателефонували майже тисяча киян із скаргами на низьку якість послуги теплопостачання.